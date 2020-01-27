Los Angeles'tan Dubai'ye; dünya basınının manşetinde Kobe Bryant var

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NBA ve dünya basketbolunun en tanınan isimlerinden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna dün Los Angeles'ta meydana gelen bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Los Angeles Lakers efsanesinin ölümü dünya basınında geniş yer buldu. Dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteler ilk sayfasında Kobe'ye yer ayırırken, New York Times onu, "Pekin'de de Beverly Hills'te de tanınan bir basketbol devi" diye nitelendirdi.

27 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Washington Post | NBA ikonu helikopter kazasında hayatını kaybetti

New York Times | Helikopter kazası herkesin Kobe diye tanıdığı NBA yıldızını öldürdü: Pekin'de de Beverly Hills'te de tanınan bir basketbol devi

Wall Street Journal | NBA yıldızı Bryant ve kızı kazada hayatını kaybetti

Los Angeles Times | Helikopter kazasında ölen 9 kişinin arasında Kobe Bryant ve kızı Gianna da var; federaller nedenini arıyor

El Pais | Basketbol efsanesi Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti

L’Equipe | Yıldız Bryant

The Independent | Basketbol efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında öldü

Huffington Post | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant basketbol kazasında hayatını kaybetti

ABD'nin önde gelen haber sitelerinden Huffington Post, açılış sayfasına sadece 'Kobe Bryant' yazan bir başlık atarak altına 6 haber ekledi. Bu haberler şöyle:

- Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant basketbol kazasında hayatını kaybetti

- Kobe Bryant'ın kızı Ginna, helikopter kazasında babasıyla beraber hayatını kaybetti

- Shaq, şoke eden ölümünde sonra Kobe Bryant'ı andı: "Seni seviyorum kardeşim"

- Barack Obama, Kobe Bryant ve kızının ani ölümleri için yas tuttu: "Olanaksız"

- Alicia Keys Kobe Bryant'ı onurlandırmak için Boys II Men'i sahneye çağırdı

- Kobe Bryant'ın kızı basketbolda babasının efsanesini devam ettirmeyi umut ediyordu

The Daily Mail | Efsane sporcu ve 13 yaşındaki kızı ateş topuna dönen helikopterde öldü

Al Arabiya | Basketbol yıldızı Kobe Bryant ve kızı helikopter kazasında ölen 9 kişinin arasında