T24 LogoT24 Logo
Spor

Los Angeles Lakers sekizinci kez kazandı

10 Nisan 2009 03:00



ABD Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) TSİ bu sabaha karşı yapılan 3 maçla devam edildi.

Los Angeles Lakers, sahasında Denver Nuggets'ı 116-102 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Staples Center'da yapılan ve 18 bin 997 kişinin izlediği karşılaşmanın en skorer ismi olan Kobe Bryant 33 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Pau Gasol 27 sayı ve 19 ribauntla göz doldururken, Andrew Bynum da 16 sayıyla Lakers'ın çift haneli rakama ulaşan son oyuncusu oldu.

Son 9 maçında ilk kez yenilgi alan Nuggets'da ise Carmelo Anthony 23, Jr Smith 19, Chauncey Billups ile Nene de 17'şer sayı ürettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24