Los Angeles Lakers sekizinci kez kazandı





ABD Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) TSİ bu sabaha karşı yapılan 3 maçla devam edildi.



Los Angeles Lakers, sahasında Denver Nuggets'ı 116-102 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Staples Center'da yapılan ve 18 bin 997 kişinin izlediği karşılaşmanın en skorer ismi olan Kobe Bryant 33 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.



Pau Gasol 27 sayı ve 19 ribauntla göz doldururken, Andrew Bynum da 16 sayıyla Lakers'ın çift haneli rakama ulaşan son oyuncusu oldu.



Son 9 maçında ilk kez yenilgi alan Nuggets'da ise Carmelo Anthony 23, Jr Smith 19, Chauncey Billups ile Nene de 17'şer sayı ürettiler.

