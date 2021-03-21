Los Angeles Lakers'a bir kötü haber daha; LeBron James sakatlandı

NBA'de Los Angeles Lakers'ta forma giyen yıldız basketbolcusu LeBron James, Atlanta Hawks ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlandı ve maçı tamamlayamadı. LeBron James'in 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

NBA'de şampiyonluğun favorilerinden olan Los Angeles Lakers, LeBron James'in sakatlığıyla sarsıldı. Bir süredir Anthony Davis'ten de yoksun olan Lakers, dün gece Atlanta Hawks ile oynanan maçta sakatlanan LeBron James ile büyük yara aldı. Bileğinin üst tarafında burkulma yaşayan LeBron James, oyuna devam edemedi. Yıldız basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil fakat benzeri sakatlıkların tedavi süresinin 4-6 hafta arası olduğu belirtiliyor.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle sadece 11 dakika forma giydiği maçı Atlanta Hawks 99-94'lük skorla kazanmayı başardı.