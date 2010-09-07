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Spor

LORIK CANA'NIN TRANSFERİ İNGİLİZ BASININDA LONDRA (A.A)

07 Eylül 2010 17:35

-LORIK CANA'NIN TRANSFERİ İNGİLİZ BASININDA LONDRA (A.A) - 09.07.2010 - Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'de forma giyen Lorik Cana'yı transferi İngiliz basınında da yer aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde ailevi nedenlerin etkili olduğunu yazan Times gazetesi, Arnavut futbolcunun Sunderland Kulübü yetkililerine gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istediğini söylediğini kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın transferine yer veren Guardian ve Independent gazeteleri de Cana'nın geçen yıl Fransa'nın Marsilya takımından Sunderland'e geldiğini ve Arnavut oyuncunun 35 maçta forma giydiğini belirtti. Sunderland Kulübü'nün resmi sitesine açıklama yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılma kararını kolay almadığı ancak gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini kaydetti. Cana, Arnavutluk'ta yaşayan ailesine daha yakınlaşacak olmasının da sarı-kırmızılı takıma gitme kararında etkili olduğunu ifade etti.

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