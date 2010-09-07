-LORIK CANA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferi Lorik Cana, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Cana'nın İstanbul'a geliş programı hakkında geçtiğimiz yılların aksine daha önceden basına bilgi vermezken, Arnavut orta saha oyuncunun gelişini internet sitesi aracılığıyla duyurması dikkati çekti. İngiltere'nin Sunderland kulübünden 4 yıllığını transfer edilen Cana'nın yarın sabah Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.