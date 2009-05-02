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Spor

Lorenzo İspanya'da ilk cepte

İspanyol sürücü Jorge Lorenzo, kendi ülkesinde düzenlenen MotoGP Grand Prix'sinde pol pozisyonunu ele geçirdi.

02 Mayıs 2009 03:00


İspanyol sürücü Jorge Lorenzo, kendi ülkesinde düzenlenen MotoGP Grand Prix'sinde pol pozisyonunu ele geçirdi. Yarış yarın saat 14.50'den itibaren NTV'den canlı yayınlanacak. 


MotoGP sürücüleri, sezonun üçüncü yarışı için İspanya'nın ünlü Jerez Pisti'nde buluştu.

Turlara, Fiat Yamaha takımının şampiyona lideri yarışçısı Lorenzo damga vurdu. İspanyol sürücü, yurttaşı Dani Pedrosa'yı saniyenin yüzde 5'i farkla ikinci sırada bıraktı.

Avustralyalı Casey Stoner, üçüncü cebe yerleşti. Japonya'da geçen hafta koşulan yarışı kazanan, son şampiyon Valentino Rossi ise, dördüncü basamakta kaldı.

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