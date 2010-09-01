-L'OREAL'İN SAHİBİNİN EVİ ARANDI PARİS (A.A) - 01.09.2010 - Kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasındaki "servet kavgasıyla" başlayan ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının yasadışı finansmanı iddialarına kadar giden gelişmeler, Fransa'da siyasi gündemi belirlemeye devam ediyor. Fransız polisi bugün, Liliane Bettencourt'un Paris'teki evinde arama yaptı. Polisin, ünlü işkadınının evini, ''vergi kaçırmak ve kara para aklamak'' suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde aradığı bildirildi. Aile içindeki servet kavgasıyla başlayan tartışmada, Fransa'nın en zengin kadını Liliane Betancourt'un vergi kaçırdığı ve buna bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, karısı bu şirkette çalıştığı için gözyumduğu yolundaki iddialar, Fransız kamuoyunun uzun süredir gündemine yer alıyor. L'Oreal'in sahibinin eski muhasebecisi, patronunun 2007 yılında Sarkozy'nin seçim kampanyasına 150 bin avro nakit bağış yaptığını ve bu paranın iktidar partisinin "kasası" olarak bilinen Bakan Woerth'e teslim edildiğini iddia etmişti. Bakan, yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bir açıklama yayımlayarak, iddianın asılsız olduğunu bildirmişti. Sosyalist Parti temsilcileri, Woerth'ü, "bulunduğu mevkiyi kötüye kullanarak ailesine çıkar sağladığı" gerekçesiyle eleştirirken, Sarkozy'yi de bakanı korumakla suçluyor. Woerth'ün, Liliane Bettancourt'un vergi kaçakçılığına gözyumduğu iddia ediliyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal, Bettancourt ile öz kızı Françoise Bettencourt-Meyers arasındaki servet davasında yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.