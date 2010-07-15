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Dünya

L'OREAL'İN SAHİBİNİN 4 YAKINI GÖZALTINDA PARİS (A.A)

15 Temmuz 2010 17:59

-L'OREAL'İN SAHİBİNİN 4 YAKINI GÖZALTINDA PARİS (A.A) - 15.07.2010 - Kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasındaki "servet kavgasıyla" başlayan ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının yasadışı finansmanı iddialarına kadar giden gelişmeler, Fransa'da siyasi gündemi belirlemeye devam ediyor. Fransız polisi, L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt'un yakını dört kişiyi, vergi kaçırmak ve kara para aklamak suçlarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına aldı. Zengin işkadınının, yüksek miktarda nakit para ''hediye ettiği'' yakın arkadaşı Francois-Marie Banier, servetini yöneten Patrice de Maistre, danışmanı Fabrice Goguel ve vergi avukatı Carlos Vejarano polis tarafından gözaltına alındı. Polisin, bu dört kişiyi 48 saat boyunca sorgulayacağı bildirildi. Fransız Marianne dergisi geçen hafta, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki dört aylık sürede, L'Oreal'in sahibinin hesabından, 390 bin Avro para çekildiğini iddia ederek, bu paranın Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasında kullanılmış olabileceği imasında bulunmuştu.

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