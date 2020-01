Lordlar Kamarası'ndan 'Brexit'e fren

İngiltere Lordlar Kamarası'nın Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla ilgili yasada değişiklik yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etmesi Başbakan Theresa May'ın ‘çıkış' takvimini tehlikeye soktu. Birleşik Krallık'ta yaşayan 3 milyon yabancı AB vatandaşının haklarının korunmasıyla ilgili tasarı 256'ya karşı 358 oyla kabul edildi.

Muhafazakar Parti'nin Lordlar Kamarası'nda çoğunluğu bulunmuyor. İşçi Partisi tarafından sunulan karar teklifinin kabul edilmesinden sonra ‘Brexit' yasasının yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarası'na havale edilmesi gerekiyor. Bu durumda AB üyeliğini sona erdirecek prosedürle ilgili nihai oylamanın gecikmesi bekleniyor. Ancak Avam Kamarası'nın ‘çıkış' yasasını yeniden onaylayacağı ve Lordlar Kamarası'nın da bu karara uyacağı tahmin ediliyor.

‘Çıkış' süreci uzayabilir

Başbakan May oylamadan önce yaptığı konuşmada ‘Brexit' yol haritasının değişmeyeceğini ve seçmene verdiği sözü ay sonuna kadar yerine getireceğini söyledi. Theresa May, diğer AB ülkelerinde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının haklarının da korunması gerektiğine işaret etti. ‘Brexit' Bakanlığı Lordlar Kamarası'ndaki oylamanın sonucundan hayal kırıklığı duyulduğunu belirtirken Başbakanlık sözcüsü Avam Kamarası'nın değişiklik talebini geri çevireceğini söyledi. Bu durumda yasanın yeniden Lordlar Kamarası'nda görüşülüp oylanması gerekecek. İçişleri Bakanı Amber Rudd ‘Brexit' müzakereleri sırasında Birleşik Krallıkta yaşayan AB vatandaşlarının haklarının korunmasına öncelik verileceğini duyurmuş ancak Başbakan May aynı garantinin AB ülkelerindeki Britanya vatandaşlarına da verilmesini şart koşmuştu. İşçi Partili Lordlar Kamarası üyesi Diane Hayter ise iki grubun karşılıklı koz olarak kullanılamayacağını söyledi. İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbin Lordlar Kamarası'nda alınan oylama sonucunun ‘harika bir haber' olduğunu söyledi.

2016 yılının haziran ayındaki halkoylamasında Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması yüzde 52'lik oy oranıyla kabul edilmiş ancak Yüksek Mahkeme ‘Brexit' sürecinin başlatılabilmesi için parlamentonun da onayının alınmasının şart olduğuna hükmetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ