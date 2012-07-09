Lordlar için kader oturumaları başlıyor

İngiltere'de koalisyonun küçük ortağı Liberal Demokratların ısrarıyla gündeme gelen ve Lordlar Kamarası'nın yapısının köklü biçimde değiştirilmesini öngören teklif bugün parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda görüşülecek.

Muhafazakar Parti'de reforma karşı çıkan 100 kadar milletvekilinin teklifin aleyhinde oy kullanması bekleniyor.

İki gün sürecek müzakereler sırasında Muhafazakar Partili muhalif vekiller, Lordlar Kamarası'nın küçültülmesine ve büyük oranda seçilmiş üyelerden oluşmasına karşı çıkıyor.

Yarın yapılacak oylamalardan biri de, görüşmelerin süresine sınırlama getirilmesiyle ilgili olacak.

Muhalefetteki İşçi Partisi reform planıyla ilgili tartışmaya yeterli zamanın ayrılması gerektiğini savunuyor.

Ancak konuşmaların süresine sınırlama getirilmemesinin yasayı engellemek isteyenlerin oyalama taktiklerini etkinleştirmelerine fırsat verebileceği söyleniyor. Ne var ki koalisyon ortakları yasanın geçeceğinden emin olduklarını söylüyor.Koalisyonun küçük ortağı olan Liberal Demokratlar bu değişikliklerin üzerinde özellikle duruyor.

Hükümetin yasa tasarısı, Lordlar Kamarası'nın şu anda 450 olan üye sayısının yarıya indirilmesini ve üyelerinin yüzde 80'inin seçimlerle belirlenmesini öngörüyor.

Değişikliğe karşı çıkan Muhafazakar Partililer ise değişime uğrayan Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası arasında çatışmanın şiddetleneceğine inandıklarını söylüyor.

Vekillerin tepkisini en çok çeken düzenlemelerden biri de reformla ilgili yasa tasarısı için tartışma takviminin 10 günle sınırlandırılmak istenmesi. (BBC Türkçe)