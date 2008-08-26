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Spor

Lorant'a sigara yasağı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde SV Ataspor adlı bir Türk takımının teknik direktörlüğünü yapan Werner Lorant'a saha kenarında sigara içme yasağı konuldu.

26 Ağustos 2008 03:00

Almanya'nın Bavyera eyaletinde SV Ataspor adlı bir Türk takımının teknik direktörlüğünü yapan Werner Lorant'a saha kenarında sigara içme yasağı konuldu.

"Augsburger Allgemeine" gazetesinin haberine göre, SV Ataspor'un deplasmanda VfR Neuburg'a karşı oynadığı karşılaşmada kulübede sigara üzerine sigara içen Lorant'a maçın hakemi tarafından sigara içme yasağı konuldu.

Türkiye Süper Ligi'nde de daha önce bazı takımları çalıştıran Lorant, bir kaç hafta önce Bavyera amatör ligindeki SV Ataspor'u çalıştırmaya başlamıştı.

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