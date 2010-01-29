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Lopez'le aynı beden giyiyormuş!

Victoria Beckham, Jennifer Lopez'le aynı beden ölçülerine sahip olduğunu iddia etti.

29 Ocak 2010 02:00

5Victoria Beckham, Jennifer Lopez'le aynı beden ölçülerine sahip olduğunu iddia etti.

Victoria Beckham fotoğrafları için tıklayınız

Jennifer Lopez fotoğrafları için tıklayınız

   Dağılan Spice Girls grubunun Posh'u, David Beckham'ın stil ikonu eşi Victoria Beckham, Amerikan dergisi 10'da yayınlanan söyleşisinde kilosu ve tasarımları hakkında konuştu.
 Son dönemlerde edindiği stil ikonu sıfatını koruyabilmek için sıfır beden sevdasına kapılan Victoria Beckham, peş peşe çekilen bol kemikli fotoğraflarına rağmen meslektaşı Jennifer Lopez ile aynı beden elbiseyi giyebildiğini iddia etti. Beckham, "Jennifer Lopez'in benim tasarımlarım arasından seçip giydiği bir elbiseyi dün üzerimde denedim. Ona olan elbise bana da oldu. Kimin aklına gelirdi ki böyle bir şey?" diye konuştu.

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