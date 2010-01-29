Lopez'le aynı beden giyiyormuş!

Dağılan Spice Girls grubunun Posh'u, David Beckham'ın stil ikonu eşi Victoria Beckham, Amerikan dergisi 10'da yayınlanan söyleşisinde kilosu ve tasarımları hakkında konuştu.Son dönemlerde edindiği stil ikonu sıfatını koruyabilmek için sıfır beden sevdasına kapılan Victoria Beckham, peş peşe çekilen bol kemikli fotoğraflarına rağmen meslektaşı Jennifer Lopez ile aynı beden elbiseyi giyebildiğini iddia etti. Beckham, "Jennifer Lopez'in benim tasarımlarım arasından seçip giydiği bir elbiseyi dün üzerimde denedim. Ona olan elbise bana da oldu. Kimin aklına gelirdi ki böyle bir şey?" diye konuştu.