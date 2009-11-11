Lopez'in seks kasetine yasak!

Jennifer Lopez'in fotoğrafları için TIKLAYIN

“The J.Lo ve Ojani Noa Story” isimli filmde ikilinin seks görüntüleri yer alıyor. Lopez daha önce mahrem görüntülerini film yaparak aralarındaki anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Noa’ya 10 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Lopez, filmin yayınlanmasına mahremiyetini ihlal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor ve bu konuda hukuk mücadelesi veriyor. Yargıç, nihai kararın vereceği duruşmaya kadar filmin yayınlanmasına yasak koydu.