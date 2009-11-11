T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lopez'in seks kasetine yasak!

Ojani Noa’nın balaylarında çekilmiş seks görüntülerinin yer aldığı filminin yayınlanmasını bir günlüğüne durdurdu.

11 Kasım 2009 02:00

Los Angeles’ta mahkeme Jennifer Lopez ile 1997’de evlendiği ilk eşi Ojani Noa’nın balaylarında çekilmiş seks görüntülerinin yer aldığı filminin yayınlanmasını bir günlüğüne durdurdu.

Jennifer Lopez'in fotoğrafları için TIKLAYIN

“The J.Lo ve Ojani Noa Story” isimli filmde ikilinin seks görüntüleri yer alıyor. Lopez daha önce mahrem görüntülerini film yaparak aralarındaki anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Noa’ya 10 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Lopez, filmin yayınlanmasına mahremiyetini ihlal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor ve bu konuda hukuk mücadelesi veriyor. Yargıç, nihai kararın vereceği duruşmaya kadar filmin yayınlanmasına yasak koydu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24