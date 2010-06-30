Lopez'e devlet töreni karşılaması

T24- Girne’de hizmete girecek Cratos Premium Otel’in 24 Temmuz’daki gala gecesinde sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez’in, Turizm Bakanı Dürüst ve Maliye Bakanı Tatar tarafından ‘devlet töreni’ şeklinde karşılanması bekleniyor
Jennifer Lopez
, KKTC
’de turizm şehri Girne’de hizmete girecek Cratos Premium Otel’in 24 Temmuz’daki gala gecesinde sahneye çıkacak. Ancak KKTC’yi şimdiden Jennifer Lopez heyecanı sardı. Kıbrıslı Türk yetkililer, Lopez’in KKTC’ye gelecek olmasını, “Ülkenin dünyada tanınmasıyla” eş tutuyor. Milliyet’e konuşan Turizm Bakanı Kemal Dürüst, “Lopez’in gelmesini” çok önemli bir organizasyon olarak değerlendirirken, Maliye Bakanı
Ersin Tatar, “Lopez gelsin hatıra fotoğrafı çektireceğim” dedi.Kıbrıs brifingi aldı
220 milyon dolara mal olan Cratos Premium Otel’in gala gecesinde sahneye çıkacak Lopez, özel davetlilere konser verecek. Otelde de Lopez için özel tasarımlar düşünüldü. Buna göre, ünü sanatçı 700 metrekarelik kral dairesinde kalacak. Odası özel istenen yaseminlerle donatılacak. Kalacağı katta, sadece yakın dostları ve korumaları bulunacak. Altın Kum’da denize girecek
Geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı konserde Lopez’i 12 kişilik koruma ordusu koruyacak. Beraberinde aşçılarını da getirecek olan Lopez, kendine özel yemekleri yiyecek. Danışmanlarının Kıbrıs brifingi verdiği Lopez’in, Ada’nın en güzel kumsalı Altın Kum’da gezeceği, denize gireceği belirtildi. Lopez’in ülkede bulunduğu süre içinde, Kuzey Kıbrıs’a has kıyafetleri giyeceği öğrenildi. Dürüst: Büyük kazanç
Milliyet’e, “Lopez, dünyaca ünlü bir sanatçıdır” diyen Turizm Bakanı Dürüst, “Bu gibi sanatçıların ülkemize gelmesi hem tanıtım açısından hem de turizm açısından büyük kazançtır. Bundan sonra da bu gibi etkinliklerin olması için çalışacağız” diye konuştu. Dürüst, Lopez’i havaalanında karşılama konusunda ise, “Zamanı gelsin bakalım” demekle yetindi.Tatar: Hatıra fotoğrafı çektireceğim
Lopez’in KKTC’ye gelecek olmasını Milliyet’e “müthiş bir olay” olarak değerlendiren Maliye Bakanı Ersin Tatar, “Lopez gelsin, havaalanında da karşılarız. Dünya yıldızı gelecek ve bu dünyaya da bir mesaj olacak. Buranın ambargosunun kırılması konusunda” dedi.
Lopez geldiğinde, mutlaka bakan olarak “hatıra fotoğrafı” da çektirmek istediğini söyleyen Tatar, “Fotoğraf albümlerimizde hep siyasetçiler olacak değil ya, dünyaca ünlü starlar da olsun” diye konuştu