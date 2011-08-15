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Lopez ve Anthony barıştı

Boşanmaya hazırlanan Jennifer Lopez ve Marc Anthony’nin barıştığı konuşuluyor.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Boşanmaya hazırlanan Jennifer Lopez ve Marc Anthony’nin barıştığı konuşuluyor.


Jennifer Lopez ve Marc Anthony, geçtiğimiz ay yedi yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Çift, basına yolladıkları açıklamada “Evliliğimizi bitirmeye karar verdik. Bu, alması çok zor bir karardı. Dostane bir şekilde anlaşmaya vardık” ifadesini kullanmıştı.


Ünlü magazin sitesi TMZ, Lopez ile Anthony’nin barıştığını ve boşanma davalarını geri çektiğini öne sürdü. Sitenin iddiasına göre çift, geçtiğimiz günlerde 3 yaşındaki ikizleri Max ve Emme için New York’taki Sagg Main Beach’de bir araya geldi. Ve bu buluşma, aralarındaki tüm buzları eritti.       

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