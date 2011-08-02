-LOPEZ, AŞKA İNANCINI KAYBETMEDİ NEW YORK (A.A) - 02.08.2011 - Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez aşka inancını kaybetmediğini söyledi. Vanity Fair dergisine 7 yıllık eşi Marc Anthony ile olan ayrılığı hakkında konuşan Lopez, bu ay başında boşanacaklarını açıkladığından bu yana ilk kez röportaj verdi. Kendisini "iflah olmaz bir iyimser" olarak tanımlayan yıldız, aşkın "en büyük hayali" olduğunu açıkladı. Ünlü isimlerle olan aşklarıyla tanınan ve ilişkileriyle çok konuşulan Lopez, doğru gitmeyen şeyleri yürütmemeyi öğrendiğini belirterek, sanatçı olan eşi Marc Anthoney ile doğru yaptıkları tek şeyin birlikte çalışmaları olduğunu ve beraber büyülü işler ortaya çıkardıkları ifade etti. Çiftin Max ve Emme adında ikizleri bulunuyor.