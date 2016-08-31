Longines Uluslararası Yarış Festivali, Veliefendi'de başlıyor

Longines Uluslararası Yarış Festivali 3-4 Eylül’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

Saat markası Longines'nin, Türkiye’deki ilk at yarışı ortaklığını Türkiye Jokey Kulübü ile gerçekleştirdiği Longines Uluslararası Yarış Festivali kapsamında koşacak olan milyon dolarlık atlar, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Buna göre, Atatürk Havaalanı MNG kargo binası önüne Fransa’dan Air France ile 1 Eylül Perşembe sabahı saat 08:15’te gelecek atlar Veliefendi Hipodromu'na doğru yola çıkacak.



2 Eylül Cuma günü ise 01.00 ve 04.00 civarında Lufthansa Havayolu ile atlar Türkiye’ye giriş yapacak.



Değeri milyon doları bulan atlar arasında Godolphin, Coolmore gibi Dubai Emiri Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum’un atlarıyla, şimdiye kadar koştuğu hiçbir yarışta geçilemeyen Waneta da yer alıyor.

7 koşuda toplam 1.5 milyon euro ikramiye

Festivalin ilk günü olan 3 Eylül Cumartesi günü IFAHR, Anadolu, İstanbul koşuları, ikinci günü olan 4 Eylül tarihinde ise Malazgirt, Boğaziçi, Topkapı ve Trakya koşuları düzenlenecek.



2 gün sürecek olan Longines Uluslararası Yarış Festivali’ne yurtdışından 22 yabancı safkan katılacak. Dağıtılacak toplam ikramiye ise bu yıl 1.538.500 euro olarak belirlendi.