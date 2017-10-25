Lonely Planet, 2018'in en iyi şehirlerini seçti

Dünyaca ünlü seyahat rehberi Lonely Planet, 2018 yılının öne çıkan şehirlerini belirledi. Dünyanın dört bir yanından önerileri seçen LP editörleri, Amerika’dan Uzakdoğu’ya uzanan bir liste hazırladı. Milyonları ekran başına kilitleyen Game of Thrones dizisinden sahnelerin de çekildiği İspanya’nın Sevilla kentinin ilk sırayı aldığı Lonely Planet listesine Türkiye’den girmeyi başaran bir şehir olmadı.

Lonely Planet’in ‘2018’in En İyi Şehirleri’ listesi şöyle:

1. Sevilla, İspanya: Sevilla, son 10 yılda kendisini yeni baştan yarattı. Bir zamanlar tarihi mekanlarının arasında trafik karmaşası yaşanan şehir, bisikletlerin ve tramvayların sokakları arşınladığı bir yere dönüştü. Sanatçı tarihini yeniden canlandıran Sevilla’nın bu dönüşü ilgi de uyandırdı. Endülüs’ün başkenti, 2018’de 31. Avrupa Film Ödülleri’ne ev sahipliği yapacak. Doğal ve tarihi güzelliklerini, dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde de sergilemeye devam eden Sevilla’da, Barok ressam Bartolomé Esteban Murillo’nun 400. doğum günü kutlamaları kapsamında yıl içinde çok sayıda eşine rastlanması zor sergi de gerçekleştirilecek.

2. Detroit, ABD: Onyıllar süren gözardı etme döneminden sonra Detroit yeniden sahnelere dönüyor. Fikirlerin havada uçuştuğu, damarlarında kafein dolaşan kent, terk edilmiş binaların sanat galerileri, bisiklet dükkanları ve kafelerle dolmasının ardından genç ve yaratıcı zihinlerin favori noktalarından biri haline geldi.

3. Canberra, Avustralya: Bir dönemler yüksek suç oranıyla öne çıkan Canberra, ulusal hazineleri, yükselen mutfağı, merak uyandırıcı butik yerleşim alanları ve kültürel aktiviteleriyle geri döndü. Muhteşem manzarasıyla ünlü Canberra’daki Manuka Oval Stadı, 2018’de ilk kez bir kriket maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2. Dünya Savaşı’nda silah bırakılmasının 100. yılına yönelik kutlamalar kapsamında da, kent merkezine ‘Avustralyalı Şehirler Anıtı’ dikilecek.

4. Hamburg, Almanya

5. Kaohsiung, Tayvan

6. Antwerp, Belçika

7. Matera, İtalya

8. San Juan, Porto Riko

9. Guanajuato, Meksika

10. Oslo, Norveç