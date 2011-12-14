-Londra'dan Pekin'e demir ipekyolu ERZURUM (A.A) - 14.12.2011 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, ''Uluslararası konumda ilgileri bölgeye çeken Kars-Tiflis-Bakü Projesi, Marmaray'la birlikte Londra'dan Pekin'e bir ulaşım koridoru oluşturarak, tarihi ipekyolunu demir ipekyoluna çevirecek''dedi. Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu güzergahta yapılacak taşımaların bölge şehirlerinin kalkınmasında çarpan etkisi yapacağını belirterek, Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçivan hattının yapılmasıyla uluslararası taşımacılık alanında alternatif bir koridora daha sahip olunacağını kaydetti. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya ile kalmayacağını, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya kadar uzanacağını ifade eden Karaman, şöyle konuştu: ''Örnek verecek olursak Trabzon'un Erzincan'a, güneye bağlanmasıyla, GAP Bölgesi'ndeki üretimlerin kuzey ülkelerine gönderilmesi, kuzey ülkelerinden deniz yoluyla Türkiye'ye gelen yüklerin güneydeki Ortadoğu ülkelerine geçişi mümkün olacak. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan ve uzun yıllardır devam eden Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) amacına tam olarak ulaşması, GAP bölgesiyle Trabzon arasındaki demiryolu bağlantısının yapılmasıyla mümkündür. Trabzon limanının demiryolu şebekesine bağlanmasıyla Karadeniz'de demiryolu bağlantısı olan ikinci liman olacaktır. Bu projelerin ana kapsamı, 2023 hedefleri paralelinde 10. Ulaştırma Şurası'nda belirlenmiştir. Bu şurada önemli kararlar alınmış, ulaşım sisteminin haritası çizilmiştir. Bu çerçevede, 2023 yılına kadar ulaştırma sektörüne 14 yılda yapılacak 350 milyar dolarlık yatırımın 45 milyar dolarlık kısmı demiryollarına yapılacaktır.''