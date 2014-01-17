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Londra'dan İstanbul'a uçuşta 'terör' gözaltısı

Londra polisi, biri İstanbul'a gitmek isteyen iki kadının terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı

17 Ocak 2014 09:43

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kadın İstanbul'a uçmak üzereyken 'terör suçu hazırlığı' süphesiyle gözaltına alındı. Polis aynı şüpheyle başka bir kadını da kentin kuzey batısında gözaltına aldı.

Polisten yapılan basın açıklamasında, "İstihbarat üzerine polis bugün yerel saatle 09.20'de, 26 yaşındaki bir kadını, Heathrow Havaalanı 5. terminalden, İstanbul'a uçmak üzereyken gözaltına aldı" denildi.

Kadının "terör suçu planlama ve hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındığı ve üzerinde büyük miktarda para bulunduğu" kaydedildi.

27 yaşındaki ikinci bir kadının ise yerel saatle 14.26'da, terör suçu şüphesiyle Londra'nın kuzey batısındaki bir adreste gözaltına alındığı açıklandı.

Polis iki kadının da gözaltı durumunun sürdüğünü belirtirken, isimlerini açıklamadı. Londra polisinin ayrıca kuzey ve kuzey batı Londra'da iki farklı adreste arama yaptığı bildirildi.

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