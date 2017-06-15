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Dünya

Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Yangında hayatını kaybedenlerden ilkinin Suriyeli sığınmacı Muhammed Alhajali olduğu açıklandı

15 Haziran 2017 21:08

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 24 katlı binadaki yangında ölenlerden kimliği belirlenen ilk kişinin Suriyeli sığınmacı Muhammed Alhajali olduğu açıklandı.

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtindeki binada önceki gece çıkan yangında ölenlerden kimliği belirlenen ilk kişi, 23 yaşındaki Alhajali oldu.

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Suriye Dayanışma Kampanyası Eş Başkanı Abdulaziz Almashi, Muhammed Alhajali'nin yangında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Alhajali'nin Batı Londra Üniversitesinde öğrenci olduğu açıklandı.

Yangında Alhajali'nin kardeşinin de yaralandığı, hastanede tedavisi süren Ömer Alhajali'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Grenfell Tower'da çıkan yangında şu ana kadar 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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