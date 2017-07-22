Londra’daki toplu taşımalarda cinsiyetsiz anons dönemi başlıyor

Londra’da şehir içi ulaşımda kullanılan “bayanlar ve baylar” anonsları kaldırılarak, cinsiyetsiz hale getirilecek.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın ulaşımdan sorumlu yerel yönetimi Transport for London, şehir içi ulaşımda “bayanlar ve baylar” duyurularının sona erdiğini duyurdu.

Kaos GL’den Gözde Demirbilek’in haberine göre, Londra'daki toplu ulaşım seferlerinde personeller artık “günaydın bayanlar ve baylar”, “bayanların ve ve bayların dikkatine” gibi kapsayıcı olmayan ve ikili cinsiyet vurgusu yapan duyurular yerine “herkese günaydın”, “herkesin dikkatine” şeklinde cinsiyetleri nötralize eden anonslar kullanacak.

Şehrin tüm istasyonlarında önceden kaydedilmiş duyurular da yeni düzenlemeye göre değiştirilecek.