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Dünya

Londra'daki Suriye görüşmelerinde 10,7 milyar dolarlık yardım için karar verildi

Yardımların yarısı 2016 yılında yapılacak

04 Şubat 2016 21:00

İngiltere'de Londra'da yapılan Suriye ve Bölgesi'ne Destek Konferansı'nda, Suriye'deki krizle alakalı, 2016 yılı için 5,6 milyar dolar, 2017-2020 dönemi içinse 5,1 milyar dolar yardım sağlanmasına karar verildi.

Suriye ve Bölgesi'ne Destek konferansına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki - Moon, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Başbakan Ahmet Davutoğlu, ev sahibi ülkelerin Dışişleri, eğitim ve Gelişim Bakanları ile uluslararası yardım kuruluşlarının yöneticileri ve temsicileri katıldı. Konferansta insani yardım, iş ve ekonomik gelişim, eğitim ve Suriye başlıklı oturumlar düzenlenecek, konferans ortak basın toplantısı ile sona erdi.

Yardımların içinde temiz su, yiyecek, tıbbi malzemeler, destek malzemeleri ve hijyen ürünlerinin olduğu bildirildi. 

 

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