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Dünya

Londra'daki saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi, 6 farklı adrese baskın düzenledi

23 Mart 2017 12:49

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün meydana gelen saldırının ardından polis, sabah saatlerinde Birmingham'daki bir ev dahil 6 farklı adrese baskın düzenledi. BBC'nin geçtiği habere göre, saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Saldırıda biri polis memuru olmak üzere saldırgan dahil beş kişi hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre saldırıda 40'ın üzerinde yaralının olduğu belirtilirken, son gelen açıklamada 29 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

Londra'da basın toplantısı düzenleyen İngiliz Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı Mark Rowley tarafından yapılan açıklamada, "Londra saldırganının tek başına olduğu ve uluslararası terörizmden ilham aldığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

4 kişi öldü, yaralanan 29 kişi tedavi altında

Rowley, olayda saldırgan da dahil olmak üzere dört kişinin öldüğünü, yaralanan 29 kişinin ise beş farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtti.

Saldırganın İngiltere vatandaşı olup olmadığını doğrulayamayacağını kaydeden Rowley, kentin en turistik noktalarından biri olan Westminster Köprüsü'ndeki saldırıda ölenlerin farklı uluslarlardan kişiler olduğunu, bu nedenle de kimliklerini açıklayamayacağını söyledi.

İngiltere polisi, saldırının ardından ölü sayısını beş olarak duyurmuştu. Ölenlerden birinin 48 yaşındaki polis memuru Keith Palmer olduğu daha önce açıklanmıştı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, saldırıda hayatını kaybeden bir diğer isimse çocuklarını okuldan almaya giden 43 yaşındaki Aysha Frade.

Saldırının ardından Birmingham'ın da aralarında olduğu altı noktada operasyon düzenlendiği doğrulayan Rowley, "Yüzlerce dedektif gece boyunca çalıştı ve yedi kişi gözaltına alındı" dedi.

Rowley, "Bu aşamada, kamuya yönelik yeni bir tehdide ilişkin belirgin bir bilgi yok" diye ekledi.

Saldırı anı kameraya böyle yansıdı:

 

 

 

 

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