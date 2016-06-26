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Yaşam

Londra'daki Onur Yürüyüşü'nde eşcinsel polis sevgilisine evlenme teklif etti

Polis, sevgilisine evlenme teklif etti, 'evet' cevabını aldı, sonra konvoya dönüp mesaisine devam etti

26 Haziran 2016 16:45

Avrupa’nın en büyük Onur Yürüyüşü olma niteliği taşıyan 25 Haziran’daki London Pride’a sevgilisine evlenme teklifinde bulunan eşcinsel polis memuru damga vurdu.

Geçit töreni sırasında Londra LGBTİ polis grubuyla beraber yürüyen bir memur, sevgilisinin geçit törenini izlediği bölgeye geldiğinde kalabalığın arasına giderek sevgilisinin önünde eğildi ve cebinde tuttuğu yüzük eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Teklife 'evet' cevabı veren sevgilisiyle öpüştükten sonra konvoya tekrar geri dönen ofis memuru, sonrasında arkadaşlarıyla bu anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraflar çektirdi.

Olayı kameraya kaydeden ITV isimli televizyon kanalını muhabirinin görüştüğü, polis memurunun Jonathan isimli sevgilisi konuyla ilgili, ”Bunu yaptığımıza gerçekten inanamıyorum. Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum” dedi.

 

 

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