Londra'da AB dışından gelen öğrencilerin sınırdışı endişesi

İngiltere hükümeti Londra Metropolitan Üniversitesi’nin Avrupa Birliği dışından gelen öğrencilerine eğitim verme ve vize sağlama yetkisini kaldırdı.

Eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala alınan karar öğrenciler arasında panik ve öfke yarattı.

Öğrenci vizelerinin amaçları dışında kullanıldığı iddiasıyla vize denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı'na bağlı göçmenlik bürosu UKBA'nın Metropolitan Üniversitesi'nde yaptığı incelemelerin ardından iki noktada kusur bulduğu bildirildi.

Bunlardan biri öğrencilerin okula yeterli düzeyde devam etmiyor olması. İkincisi de, bazı öğrencilerin İngilizce düzeylerinin de minimum seviyenin altında olması.

Yabancı öğrenci statüsünde 2700 öğrencisi bulunan üniversitede 100'ün üzerinde Türk öğrenci de eğitim görüyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Su Doğru'nun sorularını yanıtlayan Türk öğrencilerden Şeyda Yılmaz, mağdur edildiklerini belirterek, ''Okulu dava edeceğini'' söylerken, Ilgın Tufan adlı öğrenci de okulun eğitim standartlarının düşük olduğu savlarının doğru olmadığını belirtti.



Sınırdışı riski



Üniversite, resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, yabancı öğrencilere mali sponsorluk yapabilmesi için gereken Güvenli Kurum Statüsü’nü kaybettiğini ve bu yüzden uluslararası öğrencilere vize sağlama yetkisinin kaldırıldığını belirtti.

İngiltere Ulusal Öğrenci Birliği'ne göre (NUS) önümüzdeki 60 gün içinde kendilerine yeni bir eğitim kurumu bulamayan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek.

UKBA, üniversitenin altı ay önce göçmenlik politikalarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair uyarılmış olmasına rağmen sorunları düzeltmek adına bir müdahalede bulunmadığını bildirdi.

Üniversitenin bu durumdan uzun bir süredir haberdar olduğunu kısa bir süre önce öğrenen uluslararası öğrencilerse tepkili.



Türk öğrenciler tedirgin



Gazetecilik bölümünde son sınıf öğrencisi olan Şeyda Yılmaz, olayla ilgili haberleri bir hafta önce the Times ve Guardian gibi gazetelerde okuduğunu, ancak üniversitenin öğrencilere yolladığı e-postalarla söylentileri yalanladığını söylüyor.

Aynı okulda iki sene geçirdikten sonra başka bir yere transfer edilmenin uyum sağlamak olmak açısından zor olduğunu düşünen Yılmaz, en büyük hatanın haberin son anda duyurulması olduğu görüşünde.

Yılmaz, kendilerine ulaşan, okulun yabancı öğrencilere vize verme yetkisini İngiltere’de yönetmeliklere uymayan öğrencileri hükümete bildirmediğinden dolayı kaybettiğini bilgisini de aktardı.



Yılda 13 bin sterlin



Okul ücretlerinin senede 13 bin sterline kadar çıktığını söyleyen Şeyda Yılmaz, “Bu saçma davranışı ayrıca dava etmek istiyorum. İnternetteki sayfamda bulunan yoklama listemi kaydettim. 13 haftalık dönem boyunca bir veya iki derse gitmemişimdir. Dava açarak ödediğim miktarın daha fazlasını isteyeceğim” dedi.

Olanlardan bu sabah haberdar olan Ilgın Tufan ise, Sanat ve Miras Yönetimi bölümünde yüksek lisans öğrencisi.

Okula Şubat ayında kayıt yaptırdığı için bir dönem daha okuması ve mezun olabilmek için bir tez yazması gerekiyor.

Tek önem verdiği şeyin Londra’da kalmak olduğunu söyleyen Tufan, “Başka bir üniversiteye transfer olup olamayacağım belirsiz. Çok fazla okulda açılmayan bir bölümde okuyorum” açıklamasını yaptı.

Tufan da öğrenci statüsünün elinden alınması durumunda tazminat talep edeceğini söyleyenlerden.

London Metropolitan Üniversitesi’ndeki eğitim standartlarının düşük olduğuna dair söylentilerin doğru olmadığını söyleyen Türk öğrenciler, hükümetin verdiği kararda haklı olduğunu iddia etse de, “Başkalarının sorumsuzluğu yüzünden bizi mağdur edemezler” diyorlar.



'Utanç verici bir durum'



Londra Metropolitan Üniversitesi’nin Öğrenci Birliği ve öğrenci sendikası üyeleri, bu sabah üniversitenin kuzey Londra’daki kampüsünde bir araya geldi.

Üniversitenin öğrenci birliği üyeleri basına yaptıkları açıklamada, eğitim hayatının son dönemine veya tez yazma aşamasına kadar gelmiş olan öğrencilerin okuldan ayrılmak zorunda bırakılmasının “utanç verici bir durum” olduğunu söyledi.

Durumu “koalisyon hükümetinin bencilliği” olarak tanımlayan temsilcilerden biri, “Biz burada eğitim görebilmek için büyük paralar harcıyoruz. İngiliz vatandaşlarının ödediği vergilerle okumuyoruz” dedi.

Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı Adnan Patel “Hükümet aynı şeyi küçük çaplı özel kolejlere de yaptı. Ama Londra Metropolitan Üniversitesi gibi binlerce yabancı öğrenciye sahip bir eğitim kurumuna yapılan, bir sürü gencin hayatıyla oynamak” diyor.

Kendisi de yabancı öğrenci statüsüne sahip olan Patel, “Üniversite, öğrencilerin okula geldiğini garantiye alabilmek için kampüs girişinde elektronik bir kart sistemi bulunduruyor. Sınır dairesi üniversitenin tüm yetkilerini elinden almamalıydı” yorumunu yaptı.

Ulusal Öğrenci Birliği’nden Arianna Tassinari, Londra Metropolitan Üniversitesi öğrencisi olmamasına rağmen protestoya destek vermeye gelenlerdendi.

Tassinari, kararın feshedilmesi için farklı grupları bir araya getirerek lobi çalışmalarına başlamak istediklerini söyledi. (BBC Türkçe)