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Dünya

Londra'da üniversitelilerden polis karşıtı protesto

Geçen hafta Londra Üniversitesi'ndeki bir öğrenci eylemine polis müdahale etmiş ve 41 öğrenci gözaltına alınmıştı

12 Aralık 2013 09:36

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce öğrencinin katıldığı yürüyüşte polisin geçen haftaki eylemlerde polisin öğrencilere yönelik tavrı protesto edildi.

Öğrenciler Trafalgar Meydanı, Piccadily, Hyde Park Corner, Holborn gibi kentin merkezi bölümlerinde yürüyüş yaptı. Polisin üniversite kampüslerindeki varlığına ve eğitimde özelleştirmeye karşı da sloganlar atan öğrenciler yer yer yürüdükleri yolları trafiğe kapattı. Gösteriyi uzaktan izleyen polis eyleme müdahale etmedi. Yürüyüş sırasında bazı öğrenciler bir polis minibüsüne vurarak saldırdı ve aracın kapılarını açmak istedi ancak polis buna izin vermedi.

Gösteride, İngiltere'de polis yetkililerin parçası olduğu iddia edilen ölümler de protesto edildi ve Mark Duggan’ın resimleri taşındı. 

Ağustos 2011’de Londra’nın Kuzeyindeki Totenham’da polis tarafından vurulan Duggan’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Geçen haftaki görüntüler tartışma yaratmıştı

İngiltere’nin farklı kentlerinde de benzer öğrenci eylemleri yapıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada polisin barışçıl gösterileri kolaylaştırmaya devam edeceği belirtildi.
Geçen haftaki gösterilerde 41 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Londra Üniversitesi'nde geçen hafta öğrencilerin eylemine polisin müdahalesinde bir polisin bir öğrenciyi yumrukladığı, bir grup polisin de başka bir öğrenciyi yere attığı görüntüler basına yansımıştı.
Polisin tavrı öğrenciler tarafından kınanmıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamadaysa kendilerine herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtilmişti.
Olaylardan sonra Londra Üniversitesi'nde gelecek altı ay boyunca kampüslerde gösteri yapılması yasaklanmıştı.

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