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LONDRA'DA POLİS 160 KİŞİYİ TUTUKLADI LONDRA (A.A)

08 Ağustos 2011 15:21

-LONDRA'DA POLİS 160 KİŞİYİ TUTUKLADI LONDRA (A.A) - 08.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde hafta sonunda bir gencin silahlı polislerce öldürülmesini protesto eden göstericilerin ayaklanarak polise saldırması ve yağmalama yapmasıyla bağlantılı olarak 160'tan fazla kişi tutuklandı.  Londra polisi, olayla ilgili olarak 160'tan fazla kişinin tutuklandığını, gençlerin, önceki gece Londra'nın en yoksul semtlerinden Tottenham'da, dün gece de kentin diğer bölgelerinde çıkardığı ayaklanmada yaralanan polis memuru sayısının 35 olduğunu açıkladı.  Polis amiri Christine Jones, polis memurlarının, "kendilerine yönelik şiddetin seviyesi karşısında şaşkınlığa düştüğünü" belirtirken, Tottenham'da patlak veren benzer şiddet eylemlerinin, dün gece ve bu sabah erken saatlerde, Oxford Circus dahil olmak üzere Londra'nın kuzeyi, doğusu ve güneyine sıçradığı bildirildi. Oxford Street'de 50 kadar gencin, dükkanlara zarar verdiği, Brixton'da da dükkanların yağmalandığı ve polisin bu bölgeyi kordon altına aldığı belirtildi. Polis ve siyasiler, şiddet eylemlerinin meydana geldiği semtlerde yaşayan halkın dehşete kapıldığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu. İngiliz siyasetçi David Lammy, tutuklananların çoğunun, bölgeye dışardan geldiğini ve olayların internetteki sosyal paylaşım sitelerinde mesajlaşarak organize edildiğini kaydetti. Yakın bir süre önce temizlikçi olarak çalıştığı işten çıkarılan, Tottenham'ın sakinlerinden 49 yaşındaki Uzodinma Wigwe, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Tottenham, mahrumiyet bölgesi. İşsizlik çok çok yüksek, insanlar hayal kırıklığına uğramış" dedi.  Semt sakinleri, son dönemde polisin hareketlerine karşı büyüyen bir öfkeden söz ederken, adının açıklanmasını istemeyen 23 yaşında Türk asıllı sosyal yardım görevlisi semt sakini, 20 yıldır Broadwater Farm'da yaşadığını belirterek, polisin daima Türklere ve siyahlara ön yargıyla yaklaştıklarını ifade etti.  Kuzey Londra bölgesinde bulunan, Londra'nın en yoksul semtlerinden Tottenham'da önceki gece yaklaşık 300 kişi semtteki polis karakolunun önünde gösteri düzenlemişti. Kendilerine engel olmak isteyen polislere şişeler ve ellerine geçirdikleri diğer nesneleri fırlatan göstericiler polise ait iki araç ile bir otobüsü ateşe vermiş, dükkanları yağmalamış ve camlarını kırmışlardı. Çok çeşitli etnik gruplardan kişilerin yaşadığı Tottenham, Londra'daki en büyük siyahi nüfusu barındıran semt olarak biliniyor.

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