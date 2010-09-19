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Dünya

LONDRA'DA PAPA'YI PROTESTO GÖSTERİSİ LONDRA (A.A)

19 Eylül 2010 03:00

-LONDRA'DA PAPA'YI PROTESTO GÖSTERİSİ LONDRA (A.A) - 18.09.2010 - İngiltere'yi ziyaret eden Papa 16. Benediktus'a karşı Londra'da 10 bin kadar kişinin katıldığı gösteri düzenlendi. Göstericiler, Papa'nın kilisedeki taciz skandalları, kürtaj ve eşcinsellik konusundaki tutumunu protesto etti.  Laikler, ateistler, eşcinsellik ve insan hakları savunucusu grupların katıldığı gösteride, "Papa evine dön" yazılı pankartlar taşındı. Papa, İngiltere ve İskoçya'da 4 gündür protestolarla karşı karşıya kalıyor. Ancak bugünkünün, Papa'nın göreve geldiğinden bu yana yaptığı 17 dış gezideki en büyük protesto gösterisi olduğu belirtiliyor.

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