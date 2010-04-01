Londra'da olimpiyat için çelik kule projesi

T24-

Kırmızı çelikten yapılacak olan kule, Big Ben saat kulesinden ve New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan biraz daha uzun, Paris'teki Eyfel Kulesi'nden ise epeyce kısa olacak.



İngiltere basını, Londra belediye başkanı Boris Johnson'un bu yeni kule projesine, şeklinden ötürü 'Nargile Kulesi' adını taktığını ifade ediyor.



Kule için geliştirilen takma adlardan bir diğeri ise Eyfel Kulesi'ne gönderme ile "Eyeful (Göz alıcı) Kulesi."



'ArcelorMittal Yörüngesi'





Ancak 2012 Olimpiyat Parkı'nın başlıca sanatsal simgesi olacak, kuşaklar boyunca ziyaretçi çekmesi umulan kulenin resmi adı "ArcelorMittal Yörüngesi" olacak.



19 milyon sterline malolacak, 115 metre yüksekliğindeki kırmızı çelikten kulenin sanatçı Anish Kapoor ve mühendis Cecil Balmond tarafından tasarlandığı, maliyetinin 16 milyon sterlinlik kısmının, çelik devi ArcelorMittal firmasının sahibi, Avrupa'nın en zengin iş adamı Lakshmi Mittal karşılayacağı için kulenin adının, "ArcelorMittal Yörüngesi" olarak açıklananlar arasında.