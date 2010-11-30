T24 LogoT24 Logo
Dünya

LONDRA'DA ÖĞRENCİLER YİNE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ LONDRA (A.A)

30 Kasım 2010 21:31

-LONDRA'DA ÖĞRENCİLER YİNE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ LONDRA (A.A) - 30.11.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da öğrenciler, hükümetin üniversite harçlarını artırma tasarısını yine protesto ediyor. Londra'nın merkezindeki Trafalgar meydanında soğuk ve kar yağışına rağmen toplanan çok sayıda kişi, hükümet aleyhine sloganlar atarak, üniversite harçlarının artırılmasına karşı çıkıyor. Başkent Londra'da son bir ayda üçüncü protesto gösterisi yapılırken, daha önceki gösterilere göre güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi. İngiliz polisi, öğle saatlerinde başlayan protesto gösterisinde şimdiye kadar 5 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, bir önceki protestonun yayıldığı, bakanlıklar ile başbakanlığın bulunduğu "Whitehall"a geçişi engelliyor. Polis ayrıca, Trafalgar meydanından Buckingham Sarayı'na giden yola geçişi de kapattı. Geçen haftaki protesto gösterisinde, bir polis aracı zarar görmüş ve aralarında polislerin de bulunduğu 13 kişi hafif yaralanmış, 15 kişi de gözaltına alınmıştı. Bu ay başındaki protesto gösterisinde ise ülkedeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin genel merkezinin camları kırılmıştı.  Londra'nın yanı sıra Manchester, Bristol, Liverpool, Oxford, Brighton, Belfast gibi şehirlerde de bugün öğrenciler  gösteri yaptı ve bu gösteriler olaysız geçti.  Mayıs ayında yapılan genel seçim sonucu göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinin planına göre, 3,290 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline (yaklaşık 21 bin TL) kadar yükseltilecek.  -BAŞBAKAN CAMERON'DAN ÖĞRENCİLERE MESAJ VAR- Bu arada  başkent Londra'da metro girişlerinde bedava dağıtılan "London Evening Standard" gazetesinin bugünkü sayısında, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın konuya ilişkin kaleme aldığı makaleye yer verildi.  Cameron, makalesinde öğrencilere seslenerek, "Hiçbir öğrenci, parası olmadan, üniversite eğitim ücretini geri ödemeye zorlanmayacaktır" ifadesini kullandı. İnsanların protesto haklarının olduğunu belirten Cameron, ancak neyi protesto ettiklerini bilme haklarının da olduğunu yazdı. "Kamu harcamalarındaki kesintiler dikkate alındığında, üniversite harçlarının artırılmasının kaçınılmaz olduğunun anlaşılması gerekiyor" diyen Cameron, planın adil ve doğru olduğunu savundu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24