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Dünya

Londra'da Nevruz, PKK gösterisine döndü

Bu yıl ilk kez Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda yapılan Nevruz kutlaması, terör örgütü PKK yandaşlarının gösterisine dönüştü.

15 Mart 2009 02:00

Bu yıl ilk kez Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda yapılmasına izin verilen Nevruz kutlaması, terör örgütü PKK yandaşlarının gösterisine dönüştü.

Trafalgar Meydanı'ndaki kutlamalarda terör örgütü elebaşının resimlerinin bulunduğu çeşitli kıyafetler giyen yüzlerce kişi, örgüt elebaşısı lehinde sloganlar attı.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen çeşitli derneklere, Nevruz kutlaması için izin verilmiş olması Türk derneklerinin büyük tepkisine yol açtı.

Nevruz kutlamaları için Londra Belediyesi'ne başvuruda bulunan İngiltere'deki Türk dernekleri, bu gruplarla birlikte Nevruz kutlamalarına katılmaları teklifi yapıldığı için bu duruma karşı çıkarak, kutlamalara kesinlikle katılmayacaklarını açıkladı.

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