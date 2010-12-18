-LONDRA'DA HEATHROW HAVAALANI KAPALI LONDRA (A.A) - 18.12.2010 - İngiltere genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Londra'daki Heathrow havaalanından yapılan uçuşların iptal olmasına neden oldu. Başkent yakınlarındaki Gatwick havaalanından ise kısıtlı sayıda uçuşlar yapılıyor. Kimi yerlerde 25 santimetreyi bulan kar nedeniyle, İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya genelinde çok sayıda karayolu ve demiryolu da kapandı. Noel tatili nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur durumda kalırken, meteoroliji yetkilileri ülke genelindeki kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Uçakla seyahat edeceklere havaalanlarına gitmeden önce havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri öneriliyor. Londra yakınlarındaki Luton ve Stansted havaalanlarından da karşılıklı uçuşlar yapılamıyor. Exeter, London City, Aberdeen, Birmingham, Bristol, Southampton ve Cardiff havaalanlarından ise kısıtlı sayıda uçuşlar gerçekleşiyor.