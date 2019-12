Londra'da halk saldırılara karşı kepenk kapattı

T24 - 16 bin polisin görevlendirildiği Londra önceki geceyi sakin geçirdi. Ancak esnaf olası saldırılara karşı kepenk kapattı. Polisin, “Güvenliği sağlayamayabiliriz” uyarısı üzerine büyük mağazalar da açılmadı. Önceki gün Türklerin kendi kendilerini korudukları Dalston’da da polis, esnafa kepenk kapatma önerisinde bulundu. Türklere, “Bir saldırı dalgası daha bekleniyor. Biz sizi koruyamayız. Dükkânlarınızı kapalı tutun” mesajı verildi. Neyse ki, yağmacılar gelmedi.









İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumartesi gününden bu yana süren olaylar, polisin şehirde kontrolü ele almasıyla önceki gece sona erdi. Ancak, olayların merkezindeki semtlerde çarşıya çıkmak zaten riskli; ama çıkanlar da birşey bulamıyor. Her an her yerden gelebilecek olası saldırılara karşı esnafın aldığı önlem, bir süreliğine kepenk kapatmak oldu. Polisin, “güvenliği sağlayamayabiliriz” diye uyarısı üzerine büyük mağazalar açmadı, küçük esnaf da kepenkleri kapalı tutmayı tercih etti. Önceki gün Türklerin kendi kendilerini korudukları Dalston’da da polis, esnafa kepenk kapatma önerisinde bulundu. Türklere, “Bir saldırı dalgası daha bekleniyor. Biz sizi koruyamayız. Dükkanlarınızı kapalı tutun” mesajı verildi. Neyse ki, yağmacılar gelmedi, Türkler geceyi gergin ama nisbeten olaysız geçirdi.

Müslüman 3 kardeş öldü



Öte yandan isyanın başladığı günden bu yana ilk kez dün hayatını kaybedenler oldu. Birmingham’da yağmacılardan korunmak için camiden kaçan üç Müslüman kardeş, arbede sırasında kendilerine araba çarpması sonucu öldü. Aracı bölgeyi yağmacılardan korumaya çalışan Güney Asyalı Müslümanların üzerine süren kişi cinayet suçlamasıyla yargılanacak. Şu âna kadar gözaltına alınan binin üzerinde zanlıdan 105’inin resmen suçlanarak mahkemelere sevkedilmesinin ardından, İngiliz polisinin yağmacı avı tüm hızıyla sürüyor. Polis, güvenlik kamera görüntüleriyle yağma yaptığı belirlenen kişilerinin fotoğraflarını internetten yayınlayarak, vatandaşlarından, teşhis edebildiklerini kendilerine ihbar etmelerini istedi. Facebook’ta yağma yaparken çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanan bir genç, Manchester’da polise teslim oldu.















Yağmacıları fırçalayan kahraman



Sokak anarşisine ateş püskürenlerin neredeyse sözcüsü hâline gelen Hackney’deki kadının kimliği belirlendi. 45 yaşındaki Pauline Pearce adlı kadının caz müzisyeni olduğu öğrenildi. Pearce’ın, karşısındaki yüzlerce saldırgana, korkusuzca karşı koyup hakaretler yağdırdığı görüntüler, Youtube’da rekor kırıyor. Videoda Pauline Pearce’ın, “Hackney’de oturmaktan utanıyorum. Çünkü böyle bir şey için bile biraraya gelip yağmaya karşı çıkamadık. Şu mağazadaki kadın, işini yapmak için deli gibi çalışıyor; siz de mağazayı yakmaya çalışıyorsunuz, neden?” diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan ‘Hackney Kahramanı’, “Hiç korkmadım. Annem hep derdi ki; İnsanların suratına söyleyemeyeceğin şeyi arkalarından da konuşma’” ifadelerini kullandı.





BM tepki göstersin



İngiltere’de olup bitenler konusunda sürpriz bir açıklama da, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’dan geldi. Konunun uluslararası boyuta taşınması gerektiğini savunan İranlı lider, “(BM) Güvenlik Konseyi buna da tepki göstermeyecekse, neye gösterecek” dedi. İç savaş ve NATO operasyonuyla boğuşan Libya’daysa Kaddafi yönetimi, İngiliz hükümetine istifa çağrısı yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaaim, “Cameron ve hükümetinin, kendilerine karşı düzenlenen gösterilerin ve bu barışçı gösterilere katılanlara polisin şiddet göstermesinin ardından çekilmesi gerektiğini” iddia ettı.

Hukuk sokaklarımıza geri gelecek



Olup bitenler konusunda her geçen gün daha sert önlemler alan İngiliz hükümeti, önümüzdeki günlerde, saldırganların yakalanıp cezalandırılmaları için yoğun çaba harcayacak. Başbakan David Cameron, “Hukuk ve düzeni sokaklarımıza geri getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna her şey dahil. İngiltere’de ‘korku kültürü’nün yerleşmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Bu arada Cameron’ın, sokak olaylarıyla ilgili olarak Meclis’i acil toplantıya çağırması nedeniyle birçok İngiliz milletvekili, tatil için bulunduğu yerden Londra’ya dönmek için çırpınıyor. Ucuz havayolları şirketleri, milletvekillerinin bir an önce ülkeye dönebilmek için kendilerinden uçak ayarlamalarını istediğini duyurdu.