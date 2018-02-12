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Dünya

Londra'da City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı (2)

(Fotoğraf eklendi) Celal Sönmez / Londra, 12 Şubat (DHA) - Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2

12 Şubat 2018 13:57

(Fotoğraf eklendi)
Celal Sönmez / Londra, 12 Şubat (DHA) - Londra merkezine en yakın havalimanı olan City\'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı\'ndan kalma bir bomba bulununca, Havalimanı hava trafiğine kapatıldı.
Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı\'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı\'ndan kalma olduğunu teyit etti.
Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. (Fotoğraflı)

 

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