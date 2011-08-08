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Dünya

LONDRA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI   LONDRA (A.A)

08 Ağustos 2011 22:56

-LONDRA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI   LONDRA (A.A) - 08.08.2011 - İngiltere'de Londra'nın doğusunda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.  İngiltere yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, polisin yolda bir adamı durdurarak üstünü aramak istemesi üzerine göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bu durum Londra'da şiddetin 3. gecede de devam edeceği yolunda endişelerin doğmasına yol açtı. Bazı göstericilerin mağazaların camlarını kırdığı, çöpleri, süpermarket arabalarını polislerin üzerilerine fırlattıkları ifade edilen haberde, güvenlik güçlerinin Hackney Merkez İstasyonu bölgesini kordon altına almaya çalıştığı kaydedildi.

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