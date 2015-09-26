Londra'da cami yangını

İngiltere’nin başkenti Londra ’nın güneyindeki Morden'da bulunan ve Avrupa ’nın en büyük camilerinden biri olduğu bilinen Beytül Fütuh camisinde çıkan yangında, caminin giriş katının yarısıyla birinci katının yandığı ifade edildi.

Russia Today’in haberine göre, yangına 70 itfaiye görevlisi ile 10 itfaiye aracının müdahale ediliyor. Polis yetkilileri, caminin içinde insan olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi veremeyeceklerini ve yangının sebebinin bilinmediğini açıkladı. Dumandan etkilenen orta yaşlı bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölge sakini Julian Roman, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Burada yoğun bir duman var. Penceremden yangının çıktığını gördüm. Az duman ve bazı alarmlar vardı. Şu anda itfaiye ekipleri, ambulanslar ve yüzlerce insan var” sözleriyle olay yerinde yaşananları anlattı.

83.5 milyon dolara inşa edilen ve 2003'te tamamlanan Beytül Fütuh, 10 bin kişi kapasitesiyle Batı Avrupa'daki en büyük cami olarak biliniyor.