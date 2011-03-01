Londra'da 'Başbakan Kemal' sesleri

T24 - CHP Genel Başkanı 150 kişilik bir grup tarafından karşılandığı Londra'da, İşçi Partisi lideri Ed Miliband'ın da katıldığı resepsiyonda konuştu. Gündem, yeni CHP ve hapisteki gazetecilerdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da.

Kılıçdaroğlu, Heatrow Havaalanı'nda yaklaşık 150 kişilik bir grup tarafından 'Başbakan Kemal' sloganları ile karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki ilk teması ise, 'Türkiye'nin İşçi Partili Dostları' grubunun kuruluşunun 4. yıldönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katılmak oldu.

Resepsiyona Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Ed Miliband, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Türkiye'nin İşçi Partili Dostları grubunun Başkanı ve Haringey Belediye meclisi üyesi Nilgün Canver, İşçi Partisi Edmonton milletvekili Andy Love ile çok sayıda İngiliz parlamenter ve yetkili katıldı.



"Sıra halkın oyunu almakta"

Londra'da yaşayan Türk toplumunun da yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Kurultayda gerçekten de bütün delegelerin oyunu alarak seçildim. Ama şimdi sıra halkın oyunu almaya geldi. Halkın oyunu almak o kadar kolay değil, çok çalışmak gerekiyor, ben de çok çalışıyorum" diye konuştu.

AB'ye üyelik sürecine verdiği destek için İşçi Partisine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu konuda İngiltere'den çok büyük beklentileri olduğunu, çünkü İngiltere'nin AB'nin en önemli ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.



Türkiye'deki sorunlar ve yeni CHP

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de yaşadığımız ciddi sorunlar var. Az önce buraya Ed ile birlikte gelirken, Ed bana Türkiye'de bu seçimlerde neyi öne çıkaracağımızı sorduğunda, demokrasi ve özgürlükleri söyledim. CHP'nin Batı'daki imajı çok iyi değildi. Yeni CHP olarak daha fazla demokrasi, özgürlük, kadın-erkek eşitliği istiyoruz. Bu konuda İşçi Partisi'nden de destek istiyoruz.

Biz evrensel insan haklarını, özgürlükleri, demokrasiyi bütün koşullarıyla, kurallarıyla Türkiye'de de istiyoruz. Türkiye'de bu konuda ciddi bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'de hapiste gazeteci görmek istemiyoruz. 53 gazeteci şu anda hapiste. Yine Türkiye'de iktidarı eleştirmek ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Çünkü eleştirenler kendilerini kısa süre sonra hapiste bulabiliyorlar. AKP iktidarı buna 'ileri demokrasi' diyor."



İşçi Partisi Genel Başkanı Miliband

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Ed Miliband de "Kemal, İngiltere'ye hoşgeldin" diyerek, Kılıçdaroğlu ile benzer zamanlarda göreve başladıklarına dikkati çekti.

"Kamuoyu yoklamalarında yükseliyorsunuz. Sizden bu konuda ipucu almak istiyorum, çünkü belli ki çok iyi bir iş çıkarıyorsun" diyen Miliband, haziran ayında yapılacak genel seçim için Kılıçdaroğlu'na şans diledi.

İngiltere'de yaşayan 300 binden fazla nüfuslu Türk toplumuna da konuşmasında değinen ve İngiltere'deki önemli rolü nedeniyle Türk toplumuna teşekkür eden Miliband, bu toplumun İngiltere'ye ekonomik, sosyal ve kültürel etkisinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ed Miliband, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği de ifade ederek, AB'nin üyeleriyle güçlendiğini, Türkiye'yi de AB'de görmek istediğini kaydetti.

Miliband, bundan hem Türkiye'nin hem de AB'nin fayda sağlayacağını kaydederek, "Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Tüm dünyada son zamanlarda sosyal demokrat siyasi partilerin zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Miliband, "Birbirimizden öğrenerek ve beraber çalışarak başarılı olabiliriz. Çünkü benzer değerleri savunuyoruz, bu da tüm insanlar için eşitlik ve sosyal adalet. Sizin liderliğinizde CHP'nin gittikçe güçlenmesini umuyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, resepsiyonun ardından bir Türk restoranında verilen yemeğe katıldı ve burada Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu'nun programı

CHP Genel Başkanı, 3 Mart Perşembe gününe kadar sürecek temaslarında, düşünce kuruluşu Chatham House, London School of Economics (LSE) Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde konuşmalar yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca İngiltere'nin AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington ile görüşmesi bekleniyor.



