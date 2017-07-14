Londra'da 90 dakika içinde beş asitli saldırı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da seri asitli saldırılar panik yarattı. Kentin doğusunda 90 dakika içinde beş kişiye asitli saldırı düzenlenmesinin ardından bugün 16 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

İlk saldırı yerel saatle 21.25’te, Hackney semtinde meydana geldi. Küçük bir motosiklet kullanan iki saldırgan, 32 yaşındaki bir erkeğin yüzüne asit attı. Saldırganlar mağdurun motosikletini de alarak olay yerinden kaçarken, sonraki 90 dakika içinde dört kişiye daha asitli saldırı düzenlendi. Saldırılardan üçü aynı semtte, biri komşu Islington mahallesinde meydana geldi.

Yüzlerine asit atılan beş kişi tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 16 yaşındaki kişinin sorgusu devam ediyor