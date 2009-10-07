Londra'da 4 gün arayla 2 Türk öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 4 gün arayla 2 Türk genci öldürüldü.

Oktay Erbaşlı (23) isimli gencin cuma akşamı otomobiliyle trafik ışıklarında beklediği sırada kimliği belirlenemeyen motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından, pazartesi gecesi de Cem Düzgün (21) isimli genç silahla vuruldu. Düzgün, olayın ardından yakındaki hastaneden gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Son 2 gündür İngiliz medyasında geniş yer bulan Erbaşlı'nın ölümü, ''Türk uyuşturucu mafyasının anlaşmazlığı'' olarak değerlendirilirken, karşıt sokak çetelerinden misilleme yapılacağı yönünde kaygı verici yorumlar da haberlerde yer aldı. Oktay Erbaşlı'nın öldürülmesinden 4 gün sonra, yine bir Türk gencinin öldürülmesi, Londra'daki Türk toplumu arasındaki kaygıyı da artırdı.

Erbaşlı, Türk bölgelerinden olan Tottenham'da, Cem Düzgün ise yine Türkler'in yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Hackney'de silahla ateş edilerek öldürüldü. Erbaşlı'nın ölümüyle ilgili olarak görgü tanıklarını arayan Londra polisi, olayla ilgili gözaltına aldığı bir kişiyi kısa süre sonra serbest bıraktı.

Düzgün'ün öldürülmesiyle ilgisi olduğu sanılan 20'li yaşlardaki 3 kişinin ise, doğu Londra'daki farklı polis merkezlerinde cinayet masası görevlileri tarafından sorguya alındıkları açıklandı.

İngiliz televizyon kanalı SKY, 2 cinayetin birbiriyle ilgisi olduğuna dikkati çekerken, polis yetkililerinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.