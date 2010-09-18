-LONDRA'DA 3 TÜRK MODACI LONDRA (A.A) - 18.09.2010 - Londra Moda Haftası, aralarında üç Türk modacının da bulunduğu, çok sayıda modacı ve tasarımcının ilkbahar-yaz 2011 koleksiyonlarını sunduğu defilelerle başladı. 22 Eylüle kadar sürecek moda haftasında Türk modacılardan Bora Aksu ve Erdem Moralıoğlu yeni koleksiyonlarıyla yer alırken, haftaya Hüseyin Çağlayan da "Üzgünüm Leyla" adlı enstalasyon çalışmasıyla katılıyor. İngiltere'de yaşayan ve 2003 yılından bu yana Londra Moda Haftasına katılan Aksu'nun moda haftasının ilk günündeki defilesine yoğun ilgi olurken, Aksu defilenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. -"KARINCALAR VE KORSELER"- "Karıncalar ve Korseler" adlı yeni koleksiyonunda, karıncaların genel anatomik yapısından esinlendiğini söyleyen Aksu, "Karıncaların anatomik yapısını incelerken de 1950'li yılların iç giyimine ne kadar benzediğini hatırladım ve oradan da 50'lerin iç giyimine doğru bir geçiş oldu. 50'lerde kıyafetlerin altına elyaflı korseler kullanıyorlardı. Dünya daha çok zayıflık üzerineyken, ben biraz daha 50'lerin yumuşak hatlarını getirmeye çalıştım" diye konuştu. Londra Moda Haftalarına katılımının kariyeri için önemli olduğunu belirten Aksu, yeni koleksiyonunu satış için Fransa'nın başkenti Paris'e götüreceğini kaydetti. Aksu, geçen ay da İstanbul Moda Haftasına katılarak, "İstanbul" isimli koleksiyonunu sunmuştu. Londra'da yaşayan tasarımcı ve modacı Bora Aksu, İngiltere'nin önde gelen sanat ve tasarım okullarından Central Saint Martins'ten 2002 yılında yüksek lisansını aldı. İngiltere'de yeni kuşak modacı ödülünü dört kez üst üste kazanan Aksu, aralarında Keira Knightley, Kristen Dunst, Elizabeth Jagger, Tori Amos gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda sanatçıyı giydirdi. -WHITNEY HOUSTON'IN KARDEŞİ AKSU DEFİLESİNDE- Bu arada ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın kardeşi Alexis Houston da Aksu'nun defilesini izleyenler arasındaydı. Aksu'nun koleksiyonunu çok beğendiğini ifade eden Houston, ilk kez bir Türk modacının koleksiyonunu izleme fırsatı bulduğunu kaydetti. Houston, "Gerçek güzellik ve moda yaratılacaksa bunun Türkiye gibi ülkelerde yapılabileceğine inanıyorum. Türkiye'ye gittim, insanlarını gördüm. Türkiye, eski ile modernin iyi evliliğini gözler önüne seren bir ülke. Türk tasarımcılar bunu tasarımlarına yansıttıklarında da asla kaybetmezler" dedi.