Londra'da 24 katlı binada yangın

Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 24 katlı bir bina alevler içinde kaldı.

Yerel saatle 01:16'da başladığı bildirilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı görev yapıyor.

Londra Emniyet Teşkilatı bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin yapıldığını söylerken BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken binada kimsenin olup olmadığı henüz kesinleşmedi.