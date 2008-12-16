Londra Tasarım Haftası

Londra’da 13–23 Eylül arasında gerçekleşen tasarım festivali, bu yılın yeni tasarımlarını ve 2009 yılına dair tasarım ipuçlarını gözler önüne serdi. Uluslararası tasarım platformu farklı event’leriyle de beyinleri besledi.



Tasarım dünyasındaki değişim her yılın eylül ayında kendini Londra sokaklarında göstermeye devam ediyor. Bu sene 6. yılını kutlayan Londra Tasarım Festivali kendi bünyesi içinde farklı mekânlarda yeni yılın tasarımlarını gözler önüne serdi.



Geçen seneki festivali başarı ile tamamlayan festival yetkilileri, bu sene için ikinci kez Tom Dixon’ı festivalin sanat yönetmenliğine getirdi.



13- 23 Eylül arasında şehrin yaklaşık 100 farklı noktasında düzenlenen Londra Tasarım Festivali en büyük organizasyonu 100% Detail, 100% Futures ve yeni 100% Sustainable ile 100% Design London başlığı altında topladı. Tasarım sadece Londra’da Earls Court’ta yer alan 100% Design organizasyonunda değil, aynı zamanda şehrin çeşitli noktalarına bulunan sergilerde, seminerlerde, şehre entegre edilmiş etkinliklerde ve tasarımcıların düzenlediği partilerde bulunuyor.



Geçen senelerde olduğu bu sene de Tent London festivalin ikinci kalesi olma görevini taşıyordu. Sergi yapılan binanın eski bir bira fabrikası, çevresinin Londra’nın yükselen değeri ve tasarımlarını sergileyen tasarımcıların genç yetenekler olması bu alana gösterilen ilgiyi artırıyor. Festivalin başka bir yüzü ise Londra’da bulunan sanat galerilerinin bu sene gösterdiği ilgi oldu denilebilir.



Frank Gehry’nin Serpentine Galeri için yapmış olduğu tasarım aynı zamanda kendisinin İngiltere için yaptığı ilk tasarım olma özelliğini taşıyor. Eylül ayının sonbaharın başlangıcı olmasının yanı sıra Londra için farklı anlamlar taşıyor. İlk iki hafta bütün moda dünyasının kalbi Londra’da atarken, hemen hemen aynı sırada tasarımla ilgilenen herkes ajandasında Londra tasarım festivalinin notlarını bulunduruyor.



Tüm dünyadan gelen alıcıların, satıcıların, tasarımcıların ve öğrencilerin dikkatini çeken tasarım festivali; yaratıcı olan, tasarımdan anlayan herkese açık bir festival olma özelliğinde devam ediyor. Her geçen sene içerisinde tasarım kavramının farklı boyutlarda ve düşünce yapılarında yorumlanması, şehrin özünde bulunan tasarım anlayışının yeni tasarımlar sayesinde yeniden boyutlandırılmasını sağlıyor. www.londondesignfestival.com

