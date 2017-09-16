Londra saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İngiltere polisi 18 yaşındaki şüphelinin liman kenti Dover'da gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin buradan Fransa'ya geçmeye hazırlandığı tahmin ediliyor.

Polis gelişmeyi "önemli bir gözaltı" olarak tanımladı. Terörle mücadele ekibi şefi Mark Rowley diğer şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

İngiltere'nin stratejik olarak önemli noktalarında asker konuşlandırılırken polis 29 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkili şüphelileri aramayı sürdürüyor. İngiltere'de terör alarmı en yüksek seviye olan "kritik seviyede." Bu, ülkede olası bir saldırı ihtimalinin göz önünde tutulduğu anlamına geliyor.

Londra'da cuma günü sabah saatlerinde Parsons Green istasyonu yakınlarında bir kutu içine konan el yapımı patlayıcı insanlarla dolu metronun içinde infilak etmişti.

Patlayıcının aseton peroksit maddesi kullanılarak hazırlandığı ve tahrip gücünün çiviyle artırıldığı kaydediliyor.

İngiliz gazetelerinde yer alan haberlerde patlayıcının zaman ayarlı olduğu ancak ateşleme sisteminin gerektiği gibi çalışmadığı belirtiliyor. BBC'nin haberinde bombanın Manchester'da mayıs ayında 22 kişinin öldüğü saldırıda kullanılan bombayla aynı yapıya sahip olduğu iddia edildi.

Londra'daki saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

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AFP/BBC/AP/DPA/Reuters/EC/ÖA