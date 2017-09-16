T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Londra saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi Londra metrosundaki saldırıyla ilgili olarak 18 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'de terör alarmı kritik seviyede tutulmaya devam ediyor.

16 Eylül 2017 17:20

İngiltere polisi 18 yaşındaki şüphelinin liman kenti Dover'da gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin buradan Fransa'ya geçmeye hazırlandığı tahmin ediliyor.

Polis gelişmeyi "önemli bir gözaltı" olarak tanımladı. Terörle mücadele ekibi şefi Mark Rowley diğer şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

İngiltere'nin stratejik olarak önemli noktalarında asker konuşlandırılırken polis 29 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkili şüphelileri aramayı sürdürüyor. İngiltere'de terör alarmı en yüksek seviye olan "kritik seviyede." Bu, ülkede olası bir saldırı ihtimalinin göz önünde tutulduğu anlamına geliyor.

Londra'da cuma günü sabah saatlerinde Parsons Green istasyonu yakınlarında bir kutu içine konan el yapımı patlayıcı insanlarla dolu metronun içinde infilak etmişti.

Patlayıcının aseton peroksit maddesi kullanılarak hazırlandığı ve tahrip gücünün çiviyle artırıldığı kaydediliyor.

İngiliz gazetelerinde yer alan haberlerde patlayıcının zaman ayarlı olduğu ancak ateşleme sisteminin gerektiği gibi çalışmadığı belirtiliyor. BBC'nin haberinde bombanın Manchester'da mayıs ayında 22 kişinin öldüğü saldırıda kullanılan bombayla aynı yapıya sahip olduğu iddia edildi.

Londra'daki saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/BBC/AP/DPA/Reuters/EC/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LondraDoverFransaMark RowleyParsons GreenManchesterIŞİDWelle Türkçe AFP/BBC/AP/DPA/Reuters/EC/ÖA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24