Londra saldırısına dünyadan tepki

İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayan ve başsağlığı dileyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "terörün her türlüsüyle mücadelede kararlılıkla İngiltere'nin yanında olacaklarını" bildirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de "Londra'daki kanlı saldırının kendisini sarstığını" dile getirirken Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de terör eylemini "demokrasinin kalbine yapılmış saldırı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da May'e tam desteğini açıklarken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da ülkesi adına İngiltere Başbakanı'na taziyelerini bildirdi. Tillerson, "Akli dengesi bozuk kişilerce ya da teröristlerce işlenmiş olmasının, bu gibi cinayetlerin kurbanlar açısından farkı yoktur. Korkunç şiddet eylemini kınıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan May'a bir taziye mesağı gönderdi. "Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın acısını derinden paylaştığını belirten Erdoğan, "Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık' ile her zaman dayanışma içerisindedir” ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da İngiltere'ye destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Hollande "Terör hepimizin meselesidir. Bu saldırı terörle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

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DW, dpa/AG, HS