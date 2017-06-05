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Londra saldırganlarından ikisinin kimliği açıklandı

Saldırganlardan Khuram Shazad Butt'ın poliste kaydının bulunduğu açıklandı

05 Haziran 2017 23:26

Londra polisi, 7 kişinin öldüğü ve 48 kişinin yaralandığı Londra saldırısının, 3 zanlısından ikisinin kimliği açıklandı.
Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Khuram Shazad Butt ve Rachid Redouane adlı iki kişi tarafından gerçekleştirildi.

The Independent’ta yer alan habere göre, doğu Londra’da bulunan Barking bölgesinde yaşayan iki saldırgandan 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt, Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı. 30 yaşındaki Rachid Redouane’nın ise Libya-Fas asıllı olduğu ve Rachid Elkhdar adını kullandığı belirtildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada,  Khuram Shazad Butt’ın polis ve istihbarat teşkilatı MI5 tarafından bilindiği ancak böyle bir saldırı düzenleneceğine dair istihbarat alınmadığı kaydedildi.  Rachid Redouane’nin ise poliste kaydının bulunmadığı açıklandı.

Polis saldırganların bağlantılarının ve kimler tarafından desteklendiğinin araştırıldığını belirterek,  saldırganlar hakkında herhangi bir bilgisi bulunan kişilerin yardımını beklediklerini bildirdi. Açıklamada, teröristlerin saldırı öncesindeki hareketlerinin ve uğradıkları yerlerinin bilinmesinin önemine vurgu yaptı.

Polisin 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 kişiyi gözaltına aldığı ve 12 mülkte arama yaptığı açıklandı. Gözaltına alınanlardan 2’sinin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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