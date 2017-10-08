Londra polisi: Müzedeki olay bir kaza

Londra'da cumartesi günü bir aracın Doğal Tarih Müzesi önündeki kaldırıma çıkması sonucu yaralananların sayısının 11 olduğu açıklandı.

Terör bağlantısını ihtimal dışı bırakan polis sürücüyü tutukladı. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, olayın bir trafik kazası olduğu ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Araştırmalar sürüyor ancak aracın kaldırıma çıkarak birkaç yayaya çarptığı üzerinde duruluyor” denildi.

Tutuklanan sürücünün hastaneye kaldırılan 9 yaralı arasında olduğu, diğer iki yaralının tedavisinin ise olay yerinde yapıldığı kaydedildi. Hiçbir yaralının sağlık durumunun ciddi olmadığı ve çoğunun cumartesi günü taburcu edildiği belirtildi.

Bölgede çekilen görüntülerde, aileler ve turistlerin yoğun olduğu South Kensington'da sergi alanındaki kalabalığın kaza sonrası panik içinde kaçtığı görülmüştü. Görgü tanıklarının ifadeleri ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kalabalığın siyah bir otomobilin yanında bir adamı kollarını ve ayaklarını bastırarak yere yatırdığı yer aldı.

Zanlının 40'lı yaşlarda olduğu ve Londra Emniyet Müdürlüğü'nde "tehlikeli araç kullanma” şüphesiyle ifadesinin alındığı belirtildi.

Olay sonrası, Doğal Tarih Müzesi ile yakındaki Bilim Müzesi ve Victoria & Albert Müzesi'nin yer aldığı bölge polis kordonu altına alındı.

İngiltere'de mart ayından bu yana meydana gelen terör saldırılarından sonra güvenlik önlemleri had safhada. Londra'da dört, Manchester'da ise bir terör saldırısı düzenlenmiş ve 35 kişi yaşamını yitirmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olay sonrası yaptığı açıklamada, acil güvenlik ekiplerine teşekkür etti ve "düşüncelerim yaralılarla” ifadelerini kullandı.

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AFP, BS/SB