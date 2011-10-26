-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları düşüşle açıldı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 26.10.2011 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları düşüşle açıldı. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,09 (1.25 puan) değer kaybederek 5.526,79 puan oldu. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 0,09 azalarak 6.042,16 puana ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 3.169,41 puana indi. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,41 değer kaybederek 5.525,54 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,14 azalarak 6.046,75 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 1,43 düşerek 3.174,29 puandan günü tamamlamıştı.