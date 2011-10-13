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Ekonomi

Londra, Paris ve Frankfurt borsaları açılışta değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

13 Ekim 2011 13:19

-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları açılışta değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 13.10.2011 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,58 (31,64 puan) değer kaybederek 5.410,16 puana geriledi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 0,40 azalarak 5.969,91 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 0,49 azalarak 3.212,54 puan oldu. Avrupa'da borsalar dün yükselmişti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 5.441,80 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,21 artarak 5.994,47 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 2,42 artarak 3.229,76 puana çıkmıştı.

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