Londra Olimpiyatları'nda şok eden yumruk!

İspanya'nın, Fransa'yı 66-59'luk skorla mağlup ettiği çeyrek final karşılaşmasının sonunda Batum'un, Carlos Navarro'ya attığı yumruk olay oldu

2012 Londra Olimpiyatları'nda basketbol çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Muhteşem mücadeleye sahne olan karşılaşmayı İspanya 66-59 kazandı ancak maça son anlarda yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Karşılaşmayı son dakikalarda kaybeden Fransa'nın yıldız oyuncusu Batum, skora çok sinirlendi ve İspanyol yıldız Juan Carlos Navarro'ya yumruk attı.

Yumruk sonrasında saha bir anda karıştı, İspanyol oyuncular Batum'un üzerine yürüdü. Karşılaşmanın ABD'li hakemi Batum'u kenara çekti ve oyuncuyu diskalifiye etti.